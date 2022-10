Omzet Kering stijgt met 23 procent in derde kwartaal

In het derde kwartaal van het boekjaar steeg de omzet van luxeconcern Kering met 23 procent naar 5,1 miljard euro. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Kering is het moederbedrijf van onder meer de merken Gucci, Bottega Veneta en Yves Saint Laurent, tegenwoordig bekend als Saint Laurent.

Yves Saint Laurent groeide wederom het sterkst, net als in de eerste helft van het boekjaar al het geval was. De omzet van het bedrijf steeg met veertig procent naar 916 miljoen euro. In West-Europa verdubbelde de omzet van Yves Saint Laurent zelfs ruim ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar, aldus Kering. Dat heeft volgens het bedrijf onder meer te maken met de terugkeer van toerisme in de tussentijd.

Het grootste merk van Kering is Gucci, met een totale omzet van 2,6 miljard euro, een toename van achttien procent ten opzichte van vorig jaar. De omzet van Bottega Veneta kwam uit op 437 miljoen euro.

De winstcijfers van Kering werden in het persbericht nog niet gedeeld.