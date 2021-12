Omzet kleding- en schoenenwinkels boven niveau 2019 in november

Kleding- en schoenenwinkels hebben opnieuw een goede omzet maand gehad, dit keer in november. De omzetgroei zat voor beide sectoren boven de 20 procent en de omzet oversteeg zelfs het niveau van 2019, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij kledingwinkels was een omzetgroei van 26,6 te zien en bij schoenen en lederwarenwinkels zelfs 26,8. Het is fors hoger dan de algemene omzetgroei in de gehele detailhandel. Voor de gehele sector was de omzetgroei in november 5,2 procent. Het verkoopvolume lag 2,6 procent hoger. Online lag de omzetgroei voor de gehele detailhandel ook op 5,2 procent.

Kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren laten nu al geruime tijd flinke omzetstijgingen zien in vergelijking met 2020. Het is goed om daarbij te vermelden dat de omzetten in 2020 als gevolg van de pandemie juist flink waren gedaald. Ook is november een bijzondere maand vanwege de vele koopjesfeestdagen en de aanloop naar Sinterklaas en Kerst.