Omzet kleding- en schoenenwinkels flink gezakt in september

Kleding- en schoenenwinkels hebben in september flink minder omgezet dan een jaar eerder. Zelfs de gestegen prijzen konden een omzetdaling niet voorkomen.

Bij kledingwinkels was een daling van 9 procent te zien, in vergelijking met september 2022. Bij winkels in schoenen en lederwaren ging het om een afname van zelfs 14,4 procent.

Wie terugkijkt naar september 2022, ziet dat in deze maand de omzet bij deze winkels juist flink steeg. Bij winkels in schoenen en lederwaren steeg de omzet op jaarbasis toen met 11,8 procent en bij kledingwinkels was dit 10,9 procent. In de tweede helft van 2022 werd het effect van de gestegen prijzen steeds beter zichtbaar. Hoewel het verkoopvolume afnam, steeg de behaalde omzet vanwege de hogere prijzen toch.

De detailhandel in het algemeen liet afgelopen september nog een omzetplus van 3,1 procent zien. Het verkoopvolume was echter 3,3 procent lager. Een opvallende ontwikkeling is ook dat in september online 0,9 procent minder is omgezet dan een jaar eerder.