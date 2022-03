Omzet kleding- en schoenenwinkels in februari hoger dan twee jaar terug

De kleding- en schoenenwinkels hebben in februari een flink hogere omzet behaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Niet alleen was de omzet hoger dan februari 2021, maar zelfs hoger dan het pre-pandemie niveau van 2020.

Kledingwinkels noteerden in februari een omzetplus van 135 procent ten opzichte van een jaar eerder. In februari 2021 zat Nederland in een grote lockdown en leden winkels flinke verliezen. Bij schoenenwinkels werd er in februari een omzetplus van 78,7 procent behaald.

De algehele detailhandel noteerde in februari een omzetplus van 167,5 procent. Het verkoopvolume lag 12 procent hoger. Opvallend genoeg is de online omzet van februari 25 procent minder dan in februari 2021. Dit heeft ook alles te maken met de lockdown van begin 2021 waarbij de verkopen verschoven van fysieke winkels naar online.