Omzet kleding en schoenenwinkels in oktober boven niveau 2019

Voor kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren was oktober een goede maand, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden flinke groeipercentages behaald, namelijk 46,6 voor de kledingwinkels en 34,9 voor de winkels in schoenen en lederwaren. Dankzij de groei steeg de omzet ook uit boven het niveau van 2019 in oktober.

De detailhandel in het algemeen zette 6,6 procent meer om dan in oktober 2020. Het verkoopvolume lag 4,8 procent hoger, zo meldt CBS. In vergelijking met voor de pandemie, oktober 2019, lag de omzet 14,2 procent hoger.

De online omzet in oktober lag maar 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Voor pure players lag de omzet 2,1 procent hoger, voor multi-channelers steeg de online omzet met 5,1 procent.