Omzet kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren meest gestegen in maart

De detailhandel zette in maart 2021 5,9 procent meer om dan in maart 2020, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren was de grootste groei te zien.

De omzet van kledingwinkels in maart 2021 steeg met 36 procent ten opzichte van maart 2020. De omzet van winkels in schoenen en lederwaren steeg met 25,7 procent.

De stijging heeft te maken met de enorme omzetverliezen van vorig jaar maart wegens de coronapandemie, zo is te lezen. De groei in maart 2021 maakt het verlies in maart 2020 niet goed. De omzet voor kleding winkels en winkels in schoenen en lederwaren was echter lager dan de omzet in maart 2019.

De online omzet van de gehele detailhandel was in maart 2021 68,3 procent hoger dan in maart 2020, zo blijkt uit de cijfers. Webwinkels zetten 50,5 procent meer om. Van winkels waarvan de verkoop via het internet normaal gesproken een nevenactiviteit is, groeide de online omzet met 91,4 procent.