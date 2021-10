Omzet Levi Strauss & Co. boven niveau pandemie in derde kwartaal

Levi Strauss & Co. heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzet behaald 1,5 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,29 miljard euro.

Het betekent dat het bedrijf voor het eerst weer boven het niveau van voor de pandemie ligt. In vergelijking met 2019 lag de omzet drie procent hoger.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2020, lag de omzet nu 41 procent hoger. Levi Strauss & Co schrijft dat een sterke vraag in de Verenigde Staten en Europa zorgde voor een stijging van de wholesale-omzet van 45 procent. Direct-to-consumer omzet zag een stijging van 34 procent in het kwartaal.

Wanneer de omzet gesplitst wordt in regio’s, dan zag jaar-op-jaar geheel Amerika de grootste stijging. In het gebied werd een toename van 52 procent behaald met daarbij een omzet van 838 miljoen dollar (724,4 miljoen euro). Azië volgt met een stijging van 34 procent naar een omzet van 165 miljoen dollar (142,6 miljoen euro) en in Europa behaalde het bedrijf een omzet van 494 miljoen dollar (427 miljoen euro) door een toename van 27 procent.

Het netto inkomen steeg jaar-op-jaar van 27 naar 193 miljoen dollar (23,3 miljoen euro naar 166,8 miljoen euro).