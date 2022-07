Omzet LVMH stijgt met 28 procent in eerste helft boekjaar

Luxeconglomeraat LVMH heeft in de eerste helft van het boekjaar een omzet behaald van 36,7 miljard euro, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Dat is een plus van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar op basis van constante wisselkoersen. De bedrijfswinst kwam uit op 10,2 miljard euro, een groei van 34 procent.

In het tweede kwartaal steeg de omzet met 27 procent, iets minder sterk dan in het eerste kwartaal, toen de omzet nog met 29 procent toenam in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. In Europa en de Verenigde Staten is sinds het begin van het jaar sterke groei te zien, maar de groei in Azië blijft achter, zo meldt LVMH, een gevolg van de nieuwe coronamaatregelen die dit voorjaar in China werden ingesteld.

De omzet in de categorie mode en lederwaren van LVMH, de grootste tak van het conglomeraat, steeg met 31 procent naar 18,1 miljard euro. Met name dochterbedrijf Louis Vuitton deed het goed, zo is in het persbericht te lezen. Het merk heropende in het afgelopen jaar meerdere gerenoveerde winkels en twee nieuwe werkplaatsen in Frankrijk.

LVMH is ook actief op het gebied van wijn en andere alcoholische dranken, parfums en cosmetica en sieraden en horloges. Ook binnen deze categorieën werden omzetstijgingen gemeld, van op of net boven de twintig procent.