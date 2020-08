Omzet Mango herstelt sneller dan verwacht door toename online omzet

Spaans merk Mango ziet ondanks de coronacrisis de omzet snel herstellen, zo meldt het in een persbericht. In enkele hoofdmarkten in Europa bereikt de omzet bijna het niveau uit het eerste semester van 2019. Mango licht toe dat 2019 een recordjaar was voor het Spaanse merk.

Het snelle herstel bij het modemerk wordt voornamelijk toegeschreven aan de snelle groei in online verkoop. De online omzet steeg tussen maart en juni met vijftig procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tijdens het eerste semester, het eerste half jaar, liep de omzet van Mango in België terug met vier procent. In Rusland, Nederland en Zwitserland (allen in de top 10 van grootste afzetmarkten voor Mango, aldus het persbericht) nam de omzet tussen de 10 en 14 procent af. In Duitsland, de op twee na grootste markt voor het bedrijf, liep de omzet met nog geen tien procent terug. Inzicht in de omzetcijfers van andere markten geeft Mango niet in het korte persbericht.

Mango geeft aan te verwachten dat het de recordomzet van 2019 te zullen overstijgen omdat bovenstaande landen beter dan verwacht hebben gepresteerd tijdens de coronacrisis. “Het laat zien dat het wijs is geweest ons toe te wijden aan de versnelling van de e-commerce en omnichannel,” aldus Mango CEO Toni Ruiz in het persbericht. “We blijven van de voordelen genieten van de jaren van inzet en investeringen in de digitale transformatie van het bedrijf.”

Beeld: Mango Pressroom