Omzet moederbedrijf TK Maxx daalt licht in derde kwartaal onder invloed wisselkoersen

De omzet van TJX Companies, Inc. daalde in het derde kwartaal van het boekjaar naar 12,2 miljard dollar (11,7 miljard euro). TJX is het moederbedrijf van onder meer warenhuisketen TK Maxx, die in Nederland vijftien vestigingen heeft. Er zijn ook vestigingen in Ierland, Oostenrijk, Duitsland en Polen.

In het derde kwartaal van het vorige boekjaar lag de omzet nog op 12,5 miljard dollar (ruim 12 miljard euro), drie procent hoger dan nu. De omzet werd volgens TJX sterk beïnvloed door de veranderende wisselkoersen in het laatste kwartaal. Volgens TJX viel de omzet hierdoor drie procentpunt lager uit, dus is bijna de hele omzetdaling aan de veranderende wisselkoersen te wijten.

TJX is actief in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië. De procentueel sterkste omzetdaling vond plaats in Europa en Australië, waarover TJX gezamenlijk rapporteert. Daar zakte de omzet met zestien procent naar net iets onder de 1,5 miljard dollar (1,4 miljard euro). Dat heeft er onder meer mee te maken dat de dollar het afgelopen kwartaal flink sterker werd ten opzichte van de euro. Op basis van constante valuta daalde de omzet in Europa en Australië slechts met een procent.