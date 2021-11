Omzet MyTheresa groeit met een kwart in eerste kwartaal

MyTheresa begint het nieuwe boekjaar met een omzetgroei van bijna een kwart. Dat is te lezen in het kwartaalverslag van MYT Netherlands Parent B.V., het moederbedrijf van Mytheresa. De netto-omzet nam toe met 24,9 procent naar 157,8 miljoen euro.

Brutowinst kwam uit op 77,3 miljoen euro, tegenover 58,7 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Onderaan de streep eindigde MyTheresa echter in de min, net als aan het einde van het vorige boekjaar. Het bedrijf leed een nettoverlies van 7,3 miljoen euro. In het kwartaalverslag is te zien dat met name de algemene en administratieve kosten van MyTheresa in het kwartaal nog ruim twee keer zo hoog waren als in het eerste kwartaal van 2020.

Op basis van de positieve omzetcijfers en brutowinst heeft MyTheresa de verwachtingen voor het hele boekjaar naar boven bijgesteld. Het bedrijf voorspelt het boekjaar af te sluiten met een omzet van tussen de 700 en 720 miljoen, circa 16 procent boven de omzet van boekjaar 2021, dat afliep op 30 juni.