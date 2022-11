Omzet Mytheresa stijgt met 11,4 procent in eerste kwartaal

De netto-omzet van MYT Netherlands Parent B.V., het moederbedrijf van online modeplatform Mytheresa, is in het eerste kwartaal van het boekjaar met 11,4 procent gestegen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De omzet steeg naar 175,9 miljoen euro, een absolute toename van 18,1 miljoen euro.

De toename is onder meer te danken aan de verdere uitbouw van het curated platform model dat Mytheresa sinds dit jaar hanteert. In plaats van voorraad te kopen van merken en deze zelf te verkopen aan klanten, reserveert het voorraad in de magazijnen van die merken. Wanneer de producten verkocht worden via Mytheresa, worden ze direct vanuit dat magazijn naar de klant verstuurd. Mytheresa ontvangt een vergoeding voor de verkoop, en bespaart op de kosten die komen kijken bij het inkopen en zelf beheren van voorraad. De vergoeding wordt onder de omzet geschaard, en doet de cijfers daar stijgen.

De EBITDA, de inkomsten voor rente, belastingen en afwaarderingen, daalde van 14 miljoen euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 11,6 miljoen euro.

Voor het hele boekjaar verwacht Mytheresa een netto-omzet van tussen de 755 en 800 miljoen euro, een groei van tien tot zestien procent ten opzichte van vorig jaar.