Omzet Mytheresa stijgt met 26,2 procent, bedrijf stelt verwachtingen naar boven bij

MYT Netherlands Parent B.V., het moederbedrijf van online luxemodeplatform Mytheresa, heeft een netto-omzet van 187,6 miljoen euro geboekt in het tweede kwartaal van het boekjaar. De omzet lag in de maanden oktober, november en december 2021 ruim 18 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo is in een persbericht van het bedrijf te lezen.

De brutowinst steeg met 27,4 procent naar 100,1 miljoen euro. De nettowinst kwam op 18,9 miljoen euro uit, een toename van 27,3 procent ten opzichte van vorig jaar. De grootste groeimarkt voor Mytheresa zijn de Verenigde Staten: daar nam de netto-omzet met 74 procent toe vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar.

Mytheresa groeit door in tweede kwartaal, recordaantal nieuwe klanten

Mytheresa maakt de laatste jaren snelle groei door. In het laatste jaarverslag, dat in september verscheen, rapporteerde MYT Netherlands Parent B.V. een netto-omzet van 612 miljoen euro, al 61,5 procent hoger dan voor de pandemie. Online retailbedrijven hebben de laatste jaren van de winkelsluitingen kunnen profiteren, en Mytheresa is er daar een van. Maar ook nu winkels weer open zijn blijven de bezoekersaantallen toenemen: in het tweede kwartaal werden 120.000 nieuwe klanten gemeten, een record voor het bedrijf.

Michael Kliger, CEO van MYT Netherlands Parent B.V., ziet bovendien nog ‘gigantische groeikansen’ voor Mytheresa, zo schrijft hij in het persbericht. Niet alleen vanwege de aanhoudende verschuiving naar online maar ook vanwege het uitgebreide aanbod van de website. Het afgelopen kwartaal lanceerde Mytheresa verschillende exclusieve samenwerkingscollecties met onder meer Tom Ford, Isabel Marant en Acne Studios.

Voor het volledige boekjaar heeft Mytheresa de voorspellingen wat opgehoogd. In plaats van een netto-omzet van 700 miljoen euro verwacht Mytheresa nu een jaaromzet van 720 miljoen euro, met een brutowinst van tussen de 350 en 365 miljoen euro - 22 tot 27 procent meer dan vorig jaar.