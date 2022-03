Omzet Nike, Inc. omhoog in derde kwartaal, nettowinst zakt

De omzet van Nike, Inc. is met vijf procent gestegen in het derde kwartaal van het huidige boekjaar. In het kwartaal, dat liep van begin december tot eind februari, nam de omzet toe tot 10,9 miljard dollar (omgerekend 9,9 miljard euro). Onder de streep zag het er minder rooskleurig uit: de nettowinst van Nike daalde met vier procent naar 1,4 miljard dollar (1,27 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag van het sportswearmerk.

Aandeelhouders trokken zich niets aan van de min onder de streep. Kort na het verschijnen van het kwartaalverslag steeg de aandelenkoers van Nike, Inc. met ongeveer zes procent, zo blijkt uit gegevens van de New York Stock Exchange.

Nike, Inc. behaalde in bijna alle regio’s hogere verkoopcijfers, met uitzondering van de regio China, waar de omzet met vijf procent omlaag ging. De groei werd vooral behaald in de direct-to-consumertak van Nike. Hier steeg de omzet met 17 procent, grotendeels dankzij betere resultaten in de fysieke Nike-winkels.