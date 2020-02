Omzet optiekbedrijf GrandVision groeit met 8,7 procent in 2019

GrandVision NV, moederbedrijf van optiekketens als EyeWish, Pearle en GrandOptical, noteert over fiscaal 2019 een omzet van 4,04 miljard euro. Dat komt neer op een groei van 8,7 procent ten opzichte van 2018. Het is GrandVision’s beste prestatie in vier jaar tijd, blijkt uit het vanochtend gepubliceerde jaarverslag van het in Schiphol gevestigde bedrijf.

Daarentegen kwam de nettowinst van het bedrijf 18,7 procent lager uit op 195 miljoen euro, te wijten aan “hogere eenmalige posten en waardeverminderingen”, en kosten als gevolg van de geplande acquisitie van brillenproducent EssilorLuxottica. Het EBITDA groeide wel met 4,7 procent naar 604 miljoen euro.

“Ik ben blij met het opwindende jaar 2019 met een sterke omzetgroei, te danken aan het voortdurende nastreven van onze strategische plannen en het harde werken en de toewijding van ons wereldwijde team,” verklaart Stephan Borchert, CEO van GrandVision, in het verslag.

GrandVision dankt de omzetgroei aan verbeterde prestaties in alle markten. In de G4-regio, met landen als Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, steeg de omzet met 6,0 procent als gevolg van veertig nieuwe winkelopeningen en de overname van Charlie Temple in Nederland. In de Americas & Asia-regio kwam de omzet 12,1 procent hoger uit, met name als gevolg van goede prestaties in Colombia, Rusland en Turkije. In de regio Other Europe, met Zuid- en Oost-Europese en Scandinavische landen, nam de omzet met 12,3 procent toe. Deze omzetgroei is onder meer te danken aan de overnames van Óptica2000 in Spanje en McOptic in Zwitserland, aldus GrandVision. De online omzet van het bedrijf groeide met 66 procent.

GrandVision opende in het boekjaar 311 winkels, waardoor het totaal aantal filialen van het bedrijf momenteel 7.406 bedraagt.

Lees ook: EssilorLuxottica koopt Nederlandse GrandVision

GrandOptical België, via GrandVision Media Kit