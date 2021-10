Omzet optiekgroep GrandVision 10 procent boven pre-pandemie niveau

GrandVision N.V. heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen. Niet alleen in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 is de omzet hoger, de omzet ligt zelfs 10 procent hoger dan het derde kwartaal van 2019 en dus het niveau van voor de pandemie, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet van de optiekgroep lag in het derde kwartaal op 1,068 miljard euro. De omzet in de eerste negen maanden van het boekjaar lag nog wel iets lager dan 2019, maar wel hoger dan 2020. Die omzet komt neer op 2,9 miljard euro.

Gekeken naar het ebita, ligt die in het derde kwartaal van 2021 iets lager dan in 2020. Het ebita zakte van 176 miljoen euro naar 167 miljoen euro. Echter, wanneer er gekeken wordt naar de resultaten van de eerste negen maanden van het huidige boekjaar, lag het ebita op het hoogste niveau ooit, aldus GrandVision N.V. in het kwartaalverslag. Het ebita lag op 384 miljoen euro.