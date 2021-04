Omzet optiekgroep GrandVision 3 procent lager in eerste kwartaal

GrandVision NV. heeft in het eerste kwartaal een iets lagere omzet behaald dan in het eerste kwartaal een boekjaar eerder. Door een daling van 3 procent kwam de omzet op 899 miljoen euro terecht, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

GrandVision is het moederbedrijf van onder andere Charlie Temple en Pearle. Stephan Borchert, CEO van GrandVision geeft aan dat het bedrijf een uitdagende start van 2021 had. De CEO geeft in het kwartaalverslag aan dat er nog steeds minder passanten in de winkelstraat lopen wat zo zijn effect heeft op de omzet, maar dat het bedrijf wel een stabilisatie ziet.

Borchert geeft aan dat in het kwartaal het goede momentum in Zwitserland, Groot-Brittannië, geheel Amerika en Azië behouden bleef. Echter had het bedrijf in Frankrijk last van de tijdelijke sluiting van 300 winkels wat zorgde voor een derde minder omzet dan in 2019. De tijdelijke sluiting van winkels in de Benelux en Duitsland zorgde ook voor een impact, maar deze verbeterde tegen het einde van het kwartaal.

GrandVision gaat in het verslag ook kort in op de overeenkomst met EssilorLuxottica. EssilorLuxottica en GrandVision kwamen in 2019 al overeen dat Grandvision overgenomen zou worden door de Italiaanse brillengigant. In 2020 kwam er echter onenigheid tussen de twee en stond de overname op losse poten. Uiteindelijk keerde de rust enigszins terug en werd de deal ook in maart goedgekeurd door de Europese Commissie. Echter zijn er wel enkele voorwaarden voordat de overname doorgang kan vinden, zo moet GrandVision onder andere de gehele Eyewish-keten verkopen.