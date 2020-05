Omzet Pandora loopt met 14 procent terug in eerste kwartaal

Pandora A/S heeft de omzet terug zien lopen in het eerste kwartaal, zo blijkt uit de gepubliceerde omzetcijfers. De omzetdaling kwam neer op 14 procent. De daling schrijft het bedrijf toe aan de impact van de pandemie. In januari en februari zag het bedrijf namelijk de omzet toenemen.

De omzet bij het sieradenmerk nam in de eerste twee maanden met 1 procent toe. Het merk werkt al langer aan een ommekeer van Pandora en introduceerde vorig jaar een geheel nieuwe strategie. Het kwartaalverslag meldt dat het bedrijf positieve effecten signaleerde van de ommekeer voordat de pandemie uitbrak. Vooral de Verenigde Staten, Groot-Brittannie, Italie, Frankrijk en Duitsland leverden goede resultaten aldus het verslag.

Naast de groei in januari en februari, meldt Pandora A/S ook groei van boven de 100 procent online in april. Exacte aantallen worden door het bedrijf niet gegeven. Halverwege maart lag de omzet ongeveer 70 procent lager dan het jaar ervoor. Sindsdien is de daling verminderd naar 55 procent in april.

Pandora A/S vermeldt dat het financiële middelen heeft veiliggesteld voor een stress-test scenario van het bedrijf. Pandora gaat hierbij uit van een sluiting van de winkels tot het einde van 2020. Mocht dit scenario voorkomen dan heeft het Deense bedrijf de middelen om dit te doorstaan.