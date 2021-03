Omzet post- en koeriersdiensten in vierde kwartaal gestegen met 24 procent

Na de berichten over massale drukte bij post- en koeriersdiensten aan het einde van 2020, zijn de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over deze branche in het vierde kwartaal dan ook geen verrassing. De post- en koeriersdiensten zagen de omzet met 24 procent stijgen in het kwartaal, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Het CBS geeft aan dat er sowieso meer online aankopen werden gedaan in het kwartaal vanwege de coronamaatregelen, een beeld dat de vandaag gepubliceerde Thuismarkt Monitor ook ondersteunt. Ook hielp de lockdown die halverwege december werd afgekondigd mee met de stuwing van drukte bij de post en pakketbranche. Veel kerstinkopen werden namelijk online gedaan hierdoor.

De omzet van internetverkopen steeg in het vierde kwartaal met bijna 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. “Doordat veel van deze artikelen door koeriers zijn afgeleverd, hadden zij het erg druk aan het einde van 2020,” aldus het CBS.