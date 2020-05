Omzet PostNL flink omhoog dankzij toename pakketten

PostNL heeft de omzet met 17 miljoen euro zien stijgen het eerste kwartaal, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. De omzet kwam neer op 701 miljoen euro, in vergelijking met 684 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019. Het bedrijf noemt een ‘sterke ontwikkeling van pakketten sinds half maart’.

In maart alleen al steeg het aantal pakketten met 11,1 procent. Over het gehele eerste kwartaal nam het aantal pakketten met 2,8 procent toe in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet in het segment pakketten steeg dan ook met 15 miljoen euro. Naast een stijging in het aantal pakketten is ook het aantal wenskaarten toegenomen die worden verstuurd. Het verzuim dat is toegenomen vanwege de pandemie werkt echter wel door in de bedrijfskosten, zo waarschuwt PostNL.

”Voor de toekomst zien we zowel uitdagingen als kansen, zeker nu e-commerce aantrekt en consumenten meer post versturen. Het zicht op de toekomst is echter beperkt en de onzekerheden rond de duur en de ernst van de pandemie bepalen of PostNL deze verwachting daadwerkelijk kan realiseren,” aldus CEO van het bedrijf Herna Verhagen in het bericht.