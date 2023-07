Omzet Puma blijft groeien, maar nettowinst daalt in Q2 van boekjaar 2023

Puma SE blijft op groeiende voet wat betreft de omzet. In het tweede kwartaal van boekjaar 2023 boekt het Duitse bedrijf een omzetplus van 5,9 procent. In bedragen vertaalt zich dat in 2,120 miljoen euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag. De omzetgroei wordt aangedreven door sterke resultaten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië-Pacific.

In de EMEA-regio behaalt Puma een omzet van 846 miljoen euro, wat neerkomt op een omzetplus van 19,8 procent. Daarmee zit EMEA, Amerika op de hielen. Daar wordt een omzet van 862 miljoen euro behaald. Amerika is de enige regio waarin een omzetdaling wordt genoteerd (min 8,4 procent). Azië-Pacific is goed voor 413,3 miljoen euro omzet en behaalt daarmee een omzetgroei van 16,4 procent.

De omzetdaling in Amerika heeft volgens Puma te maken met ‘aanhoudende zwakte in Noord-Amerika’. Latijns-Amerika bleef daarentegen groei vertonen.

Puma’s wholesale-stroom groeit zijn omzet met 6,9 procent naar 1,605 miljoen euro. In de consumentenstroom wordt een groei van 26,5 procent genoteerd met een omzet van 515,4 miljoen euro. Hoewel de omzet in de lift zit, daalt het nettoresultaat met 34,7 procent. De nettowinst voor het tweede kwartaal bedraagt 55 miljoen euro. In datzelfde kwartaal een jaar eerder was dat nog 84,3 miljoen euro. Het EBIT - de winst voor aftrek van rente en belastingen - daalde met 21,2 procent naar 115,3 miljoen euro.

Puma groeit omzet in H1, maar nettowinst daalt met ruim 16 procent

Met de resultaten van het tweede kwartaal, worden ook de resultaten van het eerste halfjaar bekendgemaakt. In H1 wordt een omzetgroei van 12,7 procent genoteerd met een omzet van 4,308 miljoen euro. De EMEA-regio groeide in deze periode met 25,2 procent en APAC groeide met 26 procent. Puma zag in Amerika zijn omzet dalen met 2,7 procent.

Het netto inkomen voor het eerste halfjaar bedraagt 173,2 miljoen euro en staat gelijk aan een daling van 16,2 procent, in vergelijking met H1 in boekjaar 2022.

De verwachtingen voor het boekjaar 2023 blijven ongewijzigd. Zo verwacht Puma een EBIT tussen 590 miljoen en 670 miljoen euro en een ‘respectievelijke verandering in het nettoresultaat’.