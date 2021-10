Omzet Puma SE met 20 procent toegenomen in derde kwartaal

Puma SE heeft in het derde kwartaal een omzet van 1,9 miljard euro behaald, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Bij gelijke wisselkoersen betekent dit een stijging van 20 procent.

Niet alleen de omzet nam in het kwartaal toe, ook het netto inkomen nam toe. Het netto inkomen stond aan het einde van het kwartaal op 144 miljoen euro, in vergelijking met 114 miljoen euro vorig jaar in het derde kwartaal. Wanneer gekeken wordt naar de resultaten in de negen maanden tot nu toen in het boekjaar, komt de omzet neer op ruim 5 miljard euro neer dankzij een toename van 39 procent bij gelijke wisselkoersen. Het nettoresultaat over de eerste drie kwartalen komt neer op 302 miljoen euro.

“Het derde kwartaal was opnieuw een sterk kwartaal voor ons. Ondanks een hoop operationele problemen, nam onze omzet toe met 20 procent en was het mogelijk om ons ebit te laten groeien van 190 miljoen naar 229 miljoen euro in het kwartaal,” aldus CEO van Puma SE, Bjørn Gulden, in het kwartaalverslag. “Een covid-19 gerelateerde lockdown van productie in het zuiden van Vietnam, een oververhitte markt met hoge prijzen en een gebrek aan capaciteit, opstoppingen in havens en een moeilijke markt in China waren de belemmeringen die we moesten overwinnen in het kwartaal. De vraag naar onze producten was hoog, onze teams hebben hard gewerkt om zoveel producten als mogelijk te leveren en we zijn zo flexibel en service-minded als mogelijk gebleven voor onze partners.”

Omzet in de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) lag het hoogst met 813,7 miljoen euro dankzij een stijging van 22,3 procent in het kwartaal. Geheel Amerika volgt met een omzet van 700,1 miljoen en een toename van 31,2 procent. In De Asia Pacific regio werd een omzet van 386,6 miljoen euro behaald dankzij een stijging van 1,7 procent. Schoenen blijft de sterkste categorie voor Puma SE met een omzet van 846,9 miljoen euro. Kleding was goed voor een omzet van 735,2 miljoen euro in het kwartaal. Accessoires waren in totaal goed voor 318,3 miljoen euro aan omzet.

Vanwege de positieve resultaten, verhoogt Puma SE de verwachtingen voor het gehele boekjaar. De omzet zal bij gelijke wisselkoersen waarschijnlijk toenemen met 25 procent en het operationeel resultaat ligt naar verwachting tussen de 450 en 500 miljoen euro, aldus het kwartaalverslag.