Omzet PVH Corp. daalt licht in boekjaar 2022, maar minder dan verwacht

PVH Corp., het moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Klein, sloot boekjaar 2022 af met een iets lagere omzet dan het jaar daarvoor. De daling, die ongeveer een procent bedroeg, was wel lager dan verwacht. Dat is te lezen in een persbericht van het bedrijf.

Bij de publicatie van de cijfers van het derde kwartaal, begin december, voorzag PVH Corp. een omzetdaling van drie procent over het hele jaar. Het bedrijf liep daarmee vooruit op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en van de verkoop van de merken Izod, Van Heusen, Arrow en Geoffrey Beene, die vielen onder de Heritage Brands-tak van PVH Corp., in februari vorig jaar.

De omzet in het vierde kwartaal viel echter een stuk hoger uit dan verwacht, meldt PVH Corp. Waar een daling van vier procent werd voorspeld steeg de omzet met twee procent naar bijna 2,5 miljard dollar (omgerekend bijna 2,3 miljard euro). Zowel bij Calvin Klein als Tommy Hilfiger steeg de omzet met drie procent in het vierde kwartaal. De omzet werd gedrukt door de negatieve groeicijfers van de Heritage Brands-tak.

Jaaromzet PVH Corp. daalt naar negen miljard dollar

De jaaromzet van PVH Corp. kwam uit net boven de negen miljard dollar (omgerekend 8,3 miljard euro). Op jaarbasis daalde de omzet van Tommy Hilfiger met 1 procent. De omzet van Calvin klein steeg met drie procent, vooral dankzij stijgende verkoopcijfers in Noord-Amerika.

De nettowinst van het bedrijf zakte van 952 miljoen dollar (879,5 miljoen euro) naar ruim 200 miljoen dollar (185 miljoen euro), een ontwikkeling die zowel met de lagere omzet te maken had als met stijgende belastingvoordelen.

Voor boekjaar 2023 blijft PVH Corp. zich richten op het uitbouwen van de merken Tommy Hilfiger en Calvin Klein, aldus CEO Stefan Larsson in het persbericht. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar weer gaat toenemen, met drie tot vier procent.