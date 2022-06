Omzet Rent the Runway, Inc. stijgt met honderd procent in eerste kwartaal, maar verlies blijft

Kledingverhuurbedrijf Rent the Runway, Inc. heeft in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar honderd procent meer omzet behaald dan in dezelfde vorig jaar, zo meldt het bedrijf in een persbericht. In het kwartaal, dat afliep op 30 april, kwam de omzet uit op 67,1 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 63 miljoen euro.

Het Amerikaanse bedrijf, dat vooral mode van grote designers verhuurt, kreeg er bovendien 82 procent meer actieve gebruikers bij. Het aantal actieve gebruikers ligt daarmee op ongeveer 135 duizend. In totaal zijn er 177,2 duizend consumenten bij Rent the Runway aangesloten.

Die oplopende cijfers hebben wellicht te maken met de terugkeer van sociale activiteiten en feestelijke gelegenheden. “Rent the Runway was nog nooit zo relevant als vandaag de dag,” aldus Jennifer Hyman, CEO en medeoprichter van het platform, in een persbericht. “Of onze klanten nu op reis zijn, uit eten gaan, evenementen bezoeken, terugkeren naar kantoor of gewoon tijd besteden met vrienden, ze wenden zich tot ons platform."

De brutowinst van Rent the Runway, Inc. steeg naar 22,5 miljoen dollar (omgerekend 21,2 miljoen euro), vanaf 8,2 miljoen dollar (7,7 miljoen euro) vorig jaar. Wel blijft het bedrijf netto verlies draaien. Het nettoverlies in dit kwartaal was 42,5 miljoen dollar (ongeveer 40 miljoen euro), een paar ton meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van de omzet daalde het nettoverlies wel: waar dat in het eerste kwartaal van 2021 nog 126,3 procent van de omzet bedroeg, was dat in 2022 63,3 procent.