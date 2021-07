Omzet Richemont weer op niveau van voor de pandemie

Richemont heeft in het afgelopen eerste kwartaal een omzetgroei van 121 procent behaald, zo blijkt uit het persbericht. Wanneer de resultaten vergeleken worden met twee jaar geleden, van voor de pandemie, lag de omzet 18 procent hoger bij gelijke wisselkoersen.

De luxe groep behaalde in het kwartaal een omzet van 4,3 miljard euro. De meeste omzet werd behaald in de Asia Pacific-regio waar een omzetstijging van 91 procent te zien was in vergelijking met een jaar eerder en een omzet van 1,9 miljard euro. In Europa werd een omzet behaald van 905 miljoen euro door een stijging van 108 procent. Echter, wanneer gekeken wordt naar het niveau van voor de pandemie, ligt de omzet in Europa nog steeds 16 procent achter. Deze daling wordt toegeschreven aan het achterblijven van het aantal toeristen. In Japan ligt de omzet in vergelijking met voor de pandemie ook nog 19 procent achter. Jaar op jaar steeg de omzet van Richemont in het land met 114 procent naar een omzet van 240 miljoen euro. In Amerika steeg de omzet met 245 procent naar een omzet van 955 miljoen euro. Het Midden-Oosten en Afrika worden in het verslag van Richemont samengepakt. De twee regio’s brachten de luxegroep een omzet van 364 miljoen euro op dankzij een stijging van 135 procent jaar op jaar.

Gekeken naar de diverse kanalen, lieten zowel het traditionele retailkanaal als de online retail groei zien. In de retail werd een omzet van 2,4 miljard euro behaald. Online werd een omzet behaald van 809 miljoen euro. In de categorie ‘wholesale & royalty’ inkomen, kwam de omzet neer op 1,1 miljard euro. Daar is een stijging van 168 procent in vergelijking met vorig jaar te zien, maar een daling van 6 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.