Omzet schiet omhoog bij Brunello Cucinelli in boekjaar 2021

Brunello Cucinelli S.p.A. heeft in 2021 een omzetgroei van 30,9 procent behaald, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het bedrijf. De omzet komt door de groei need op 712 miljoen euro.

Het bedrijf noemt 2021 een van de beste jaren uit de geschiedenis van het merk. Brunello Cucinelli zag groei in alle gebieden waarin het actief was, met de hoogste omzetgroei in geheel Amerika. In de regio nam de omzet met 36,7 procent toe en werd gevolgd door Azië met een groei van 32,9 procent. In Europa nam de omzet toe met 26,5 procent en in thuisland Italië zag het een groei van 23,2 procent. In het eigen retail kanaal steeg de omzet met 56 procent en in de wholesale met 6,3 procent.

Niet alleen was de groei jaar op jaar gunstig bij Brunello Cucinelli S.p.A., de omzet steeg ook in vergelijking met 2019. In vergelijking met het laatste jaar voor de pandemie steeg de omzet met 17,2 procent. Wanneer vergeleken wordt met 2019 steeg de omzet in de eigen retail met 23,5 procent en in de wholesale met 9,1 procent.