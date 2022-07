Omzet Skechers U.S.A., Inc. 12,4 procent hoger in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van het boekjaar, dat afliep op 30 juni, heeft het Amerikaanse schoenenbedrijf Skechers U.S.A., Inc. een omzet behaald van 1,87 miljard dollar (omgerekend 1,84 miljard euro). Dat is een groei van 12,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, en een recordomzet voor Skechers, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

David Weinberg, CEO van Skechers U.S.A., Inc., spreekt van een ‘significante prestatie gezien de macro-economische tegenwind, problemen in de toeleveringsketen en Covid-gerelateerde restricties in China’. In China werd ook geen omzetverandering gerapporteerd, in contrast met andere markten in de regio, zoals India, Zuid-Korea en Maleisië, waar wel groei werd gemeten.

De wereldwijde omzetstijging werd vooral gedreven door betere verkoopcijfers in de thuismarkt van Skechers: in Noord-Amerika steeg de omzet met vijftien procent, internationaal tien procent.

De operationele winst kwam uit op 154,2 miljoen dollar (152 miljoen euro), tegenover 201,2 miljoen dollar (198,3 miljoen euro) een jaar eerder. Die daling had onder meer te maken met stijgende kosten voor retail en administratie, evenals huur, opslag en distributie. De nettowinst was eveneens lager dan vorig jaar: 90,4 miljoen dollar (89,1 miljoen euro) een daling van 34,2 procent.

Over de eerste helft van het boekjaar was de omzet 3,69 miljard dollar (3,6 miljard euro), 19,1 procent hoger dan een jaar eerder. De nettowinst lag op 211,6 miljoen dollar (208,6 miljoen euro), na een daling van 10,3 procent.