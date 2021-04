Omzet SMCP 2,1 procent lager in eerste kwartaal

Maje FW21

De Franse SMCP groep heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2,1 procent minder omzet gedraaid dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet kwam neer op 223,9 miljoen euro, aldus het kwartaalverslag.

SMCP meldt dat de lockdown in Europa blijft wegen op de resultaten van het bedrijf. In Amerika zag het bedrijf verbetering en in Asia-Pacific werd er een flinke groei geboekt in vergelijking met vorig jaar. In Asia Pacific werd een groei van 61,3 procent geboekt en een omzet behaald van 72,8 miljoen euro. De EMA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) behaald een omzet van 47,5 miljoen euro door een daling van 32,9 procent. Frankrijk, het thuisland van de groep, behaalde een omzet van 78,6 miljoen euro door een daling van 8,3 procent.

Opgedeeld in de merken van de groep (Sandro, Maje, Claudie Pierlot en De Fursac) behaalde Maje als enige groei in het kwartaal. De omzet bij het merk kwam 4,3 procent hoger uit op 89,3 miljoen euro. Sandro had te maken met een daling van 1,8 procent en een omzet van 103,6 miljoen euro. In het verslag worden Claudie Pierlot en de Fursac samengepakt. De twee merken hebben gezamenlijk een omzet van 31 miljoen euro opgebracht door een daling van 17,3 procent.