Omzet SMCP bijna op pre-pandemie niveau in derde kwartaal

Franse modegroep SMCP ziet de omzet steeds verder herstellen. In het derde kwartaal lag de omzet nog maar 1 procent af van het niveau van 2019 en daarmee van voor de pandemie. De omzet kwam neer op 271,7 miljoen euro in het kwartaal, zo blijkt uit het financiële verslag.

In thuisland Frankrijk en de EMEA-regio blijft de omzet van SMCP nog achter in vergelijking met het derde kwartaal van 2019, maar op het vaste land van China en in geheel Amerika ligt de omzet ver boven het niveau van 2019. Frankrijk in zijn geheel laat in het derde kwartaal een lagere omzet, zowel in vergelijking met 2019 als 2020. De omzet komt in het land neer op 88,4 miljoen euro. In geheel EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) ligt de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar wel 15,5 procent hoger. Al met al komt de omzet neer op 81,3 miljoen euro. In geheel Amerika komt de omzet neer op 37,8 miljoen euro en in de APAC-regio op 64,2 miljoen euro.

SMCP is het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en De Fursac. Sandro blijft met een omzet van 131,5 miljoen in het kwartaal het grootste merk van de groep. Maje wist een omzet van 106,5 miljoen te behalen en Claudie Pierlot en De Fursac samen waren goed voor 33,8 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag.