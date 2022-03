Omzet SMCP weer boven 1 miljard grens in boekjaar 2021

Franse modegroep SMCP heeft een omzet behaald van ruim 1 miljard euro in het boekjaar 2021, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De omzet steeg weer boven de 1 miljard grens uit dankzij een omzetplus van 18,7 procent in het boekjaar.

Helemaal hersteld van de pandemie is de modegroep nog niet. De omzet ligt nog 9,7 procent lager dan het niveau van 2019. Dit schrijft het bedrijf toe aan de impact van de pandemie met het gelimiteerde toerisme en het terugbrengen van de kortingen op items.

Thuisland Frankrijk bracht nog steeds de meeste omzet op voor de groep, namelijk 311,3 miljoen euro. De omzet van SMCP steeg in het land met 9,6 procent in het boekjaar. De EMEA-regio volgt op een tweede plek met een omzet van 237,1 miljoen euro dankzij een groei van 19,6 procent. De Apac (Asia Pacific) volgt met een omzet van 231,4 miljoen euro en een stijging van 14,5 procent. In geheel Amerika kwam de omzet van het bedrijf uit op 93,1 miljoen euro dankzij een stijging van 57,2 procent in het jaar.

SMCP is het moederbedrijf van de merken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac. Modemerk Sandro genereert de meeste omzet voor de groep, 121,1 miljoen euro. Maje volgt met 98,5 miljoen euro. Claudie Pierlot en Fursac worden in het jaarverslag samen gepakt. De twee merken hebben gezamenlijk een omzet behaald van 32,3 miljoen euro.