Omzet sportmerk On groeit in rap tempo, winst verdampt bijna in tweede kwartaal

Het Zwitserse On Holding AG heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar het netto inkomen bijna zien verdampen. Het kerncijfer kelderde namelijk met 93,3 procent. Hierdoor komt het bedrijf nog maar net in het zwart uit.

Het netto inkomen komt met 3,3 miljoen Zwitserse frank nog maar net in de positieve cijfers terecht. Omgerekend gaat het om 3,4 miljoen euro. Een groot deel van de verdamping van de winst is toe te schrijven aan de wisselkoersen die On Holding AG parten hebben gespeeld in het kwartaal. Zo moet het een negatief effect van tientallen miljoenen euro’s neerschrijven vanwege de wisselkoersen.

Aan de positieve kant: in het kwartaalverslag is te lezen dat de omzet van On in het tweede kwartaal is gegroeid met 52,3 procent. Dankzij de toename komt de omzet neer op 444,3 miljoen Zwitserse frank (463,2 miljoen euro).

Vanwege de positieve omzetontwikkelingen, verhoogt ON Holding AG ook de verwachting voor het gehele financiële boekjaar. Het bedrijf verwacht voor het boekjaar nu een plus van 44 procent. Bij deze groei hoort een omzet van 1,76 miljard Zwitserse frank aan omzet.