Omzet Stella McCartney daalde met 26 procent in 2020, gestaag herstel sinds begin dit jaar

Modemerk Stella McCartney kreeg het zwaar te verduren in het jaar 2020, waarin de coronapandemie de kop opstak. Mede door gedwongen winkelsluitingen daalde de omzet van Stella McCartney met ruim een kwart, van 38,6 miljoen pond (45,7 miljoen euro) in 2019 naar 28,4 miljoen pond (33,62 miljoen euro). Een stijging in online verkopen kon het verlies in de stenen winkels niet goedmaken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het modemerk, dat onlangs bij het Britse Companies House werd gedeponeerd.

Ook onder de streep was 2020 geen best jaar voor het merk. De brutowinst was 20,3 miljoen pond (24 miljoen euro), tegenover 26,7 miljoen pond (31,6 miljoen euro) in 2019, maar het verlies na belastingen was met een omvang van 30,5 miljoen pond (36,1 miljoen euro) groter dan de omzet.

Wel lijkt het herstel inmiddels ingezet. Aan het begin van 2021 ondervond het bedrijf nog steeds de gevolgen van de pandemie, maar begon de omzet weer te klimmen. Doel voor dit jaar is een omzetstijging van vier procent op jaarbasis, en een ‘significante afname’ van het operationeel verlies, zo is in het verslag te lezen.

Nieuwe gezichten in directie Stella McCartney

2020 was ook in andere opzichten een roerig jaar voor Stella McCartney. Zo was er een wisseling van de wacht op directieniveau: in juli werd een nieuwe COO aangenomen, in oktober een nieuwe directeur marketing en directeur sales, en in oktober een nieuwe CFO. Dit team staat voor een ‘nieuwe strategie’, zo is in het verslag te lezen, waarin de ‘aantrekkingskracht van merk en product’ en het ‘aantrekken van een nieuwe generatie klanten’ centraal staat.