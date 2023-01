Omzet Stella McCartney stijgt naar 32,5 miljoen pond in boekjaar 2021, verlies bijna even hoog

In boekjaar 2021 steeg de omzet van het Britse modelabel Stella McCartney met veertien procent naar bijna 32,5 miljoen pond (omgerekend circa 36,8 miljoen euro). Dat blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf, die begin deze maand werden gedeponeerd bij Companies House, de Britse tegenhanger van de Kamer van Koophandel. Tegelijkertijd boekte het bedrijf een verlies voor belastingen van 32,7 miljoen pond (bijna 37 miljoen euro).

Het verlies lag 4,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen had het bedrijf ook al een zwaar jaar: het kreeg een knauw van de coronapandemie, die de omzet met ruim 25 procent deed dalen en de kosten opdreef. Stella McCartney begon in juli 2020 met een herstructurering, maar die kon niet voorkomen dat het verlies in 2021 verder toenam.

Evengoed zien zowel directie als de onafhankelijke auditor van het jaarverslag geen reden tot acute zorgen over het bedrijf. “De directeurs vertrouwen erop dat het bedrijf voldoende middelen heeft om aan haar verplichtingen te voldoen,” zo schrijft de directie, in elk geval voor de komende twaalf maanden. Dat is wel op voorwaarde dat aandeelhouders in die periode steun zullen verlenen aan het bedrijf; aandeelhouders zouden volgens de directie al hebben aangegeven dat te willen doen.

Ook de auditor zegt ‘geen materiële onzekerheden’ te zijn tegengekomen bij het nalopen van het jaarverslag.