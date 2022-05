Stella McCartney introduceert eerste commerciële luxetas gemaakt van paddenstoelenleer

Het Britse merk Stella McCartney lanceert een luxe tas gemaakt van mycelium, een veganistisch leeralternatief op basis van paddenstoelen. Dat is te lezen in een persbericht in handen van onder meer Vogue en WWD. De tas, met de naam ‘Frayme Mylo’, is vanaf 1 juli te koop.

De tas is het resultaat van een langdurig partnerschap met Bolt Threads, de producent van Mylo, zoals het paddenstoelenleer genoemd wordt. De samenwerking werd beklonken in 2017 en een jaar later verscheen er al een eerste mycelium-tas, Falabella genaamd. Die tas was nog niet geschikt voor commercieel gebruik, maar werd al wel aan de wereld getoond in de tentoonstelling ‘Fashioned from Nature’ in het Victoria and Albert Museum in Londen. Afgelopen maart werden de eerste Mylo-kledingstukken gepresenteerd.

De ‘Frayme Mylo’ werd in oktober 2021 al getoond op de catwalk tijdens de Parijse modeweek. Dat de tas nu geschikt wordt beschouwd voor commerciële verkoop is een nieuwe stap in de ontwikkeling en toepassing van Mylo, dat nog niet op grote schaal wordt gebruikt.

Tas van paddenstoelenleer ‘enorme mijlpaal voor de toekomst van luxemode’

Voor dierlijk leer wordt al langer naar diervrije alternatieven gezocht. Een voor de hand liggende optie zijn synthetische materialen, op basis van petroleum. Volgens Stella McCartney en Bolt Threads is Mylo duurzamer dan het synthetische leer, omdat bij de productie van Mylo het gebruik van fossiele grondstoffen beperkt blijft. Mylo zou het wat duurzaamheid betreft volgens de twee bedrijven zelfs beter doen dan dierlijk leer, omdat er bij de productie minder broeikasgassen vrijkomen en er ook minder water voor nodig is.

Dan Widmaier, oprichter en CEO bij Bolt Threads, noemt de lancering van de ‘Frayme Mylo’ in het persbericht een ‘enorme mijlpaal voor bewuste consumenten, de biomaterialenindustrie en de toekomst van luxemode’. Mogelijk kan de tas andere luxemodebedrijven tot voorbeeld dienen, is het idee.

De ‘Frayme Mylo’ wordt in eerste instantie in een oplage van honderd geproduceerd. De tas wordt vanaf 1 juli exclusief verkocht in Stella McCartney-boetieks, en heeft een prijs van 1.995 Britse pond (omgerekend ongeveer 2.328 euro).