Omzet Steve Madden met 16,8 procent teruggelopen in tweede kwartaal

Schoenenbedrijf Steve Madden, Ltd. heeft in het tweede kwartaal de omzet terug zien lopen met 16,8 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 445,3 miljoen dollar, omgerekend 407,2 miljoen euro, zo is te lezen in het kwartaalverslag.

Niet alleen de omzet liep terug, ook het netto inkomen toont een daling. Het inkomen daalde van ruim 48 miljoen dollar naar 35 miljoen dollar (van 43,8 miljoen euro naar 32 miljoen euro).

De dalingen komen echter wel overeen met de verwachting van Steve Madden, Ltd., zo is te lezen in het kwartaalverslag. De verwachting voor het gehele boekjaar blijft dan ook ongewijzigd. Het bedrijf verwacht voor het boekjaar een omzetdaling tussen de 6,5 en 8 procent.