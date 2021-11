Omzet Superdry Plc blijft licht achter in eerste halfjaar

Superdry Plc heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar de omzet met 2,4 procent zien afnemen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf. In vergelijking met twee jaar geleden lag de omzet 25,3 procent lager.

Superdry Plc spreekt in het financiële verslag wel van de percentages groei of afname, maar noemt geen concrete cijfers over hoe hoog de omzet is. In het eerste halfjaar is in vergelijking met een jaar eerder groei te zien in de fysieke winkels van Superdry. Daar nam de omzet met 21,7 procent toe. Ook bij de wholesalepartners nam de omzet toe, namelijk met 2,1 procent in vergelijking met de eerste zes maanden van een boekjaar eerder. In de e-commerce tak nam de omzet juist met 30 procent af.

Wanneer vergeleken wordt met de periode nog voor de pandemie, dan wordt er een heel ander beeld geschetst. Zo ligt de omzet uit de e-commerce in het afgelopen halfjaar juist 7,6 procent hoger en blijven de omzetten in de fysieke winkels en bij de partners juist met 34,5 en 28,3 procent achter.