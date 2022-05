Omzet Superdry Plc herstelt verder

Superdry Plc heeft in het boekjaar dat eindigde op 23 april 2022 een omzetplus van 8 procent behaald, zo laat het bedrijf weten in een financiële update. De omzet kwam door de plus uit op 600,7 miljoen pond (701,2 miljoen euro) in het boekjaar. In vergelijking met twee jaar eerder blijft de omzet nog wel achter met 14,7 procent.

In het vierde kwartaal van het boekjaar noteerde Superdry Plc een omzetplus van 17 procent in vergelijking met een jaar eerder. Door de stijging werd een omzet behaald van 159,7 miljoen pond (186,3 miljoen euro), wat ook 6,7 procent hoger is dan twee jaar eerder.

Hoewel Superdry Plc al wel de omzet van het boekjaar onthuld, doet het nog geen uitspraken over de netto resultaten en of het bedrijf winst heeft gemaakt in de periode. CEO Julian Dunkerton noemt echter wel in het financiële verslag dat het bedrijf ondanks de uitdagende handelsomstandigheden in de markt het bedrijf een sterke verbetering van het bruto winstmarge verwacht voor het boekjaar 2022 vanwege de focus op het terugbrengen van kortingen. Superdry Plc blijft tijdens het huidige boekjaar, boekjaar 2023, voorzichtig vanwege de macro-economische verwachting en de impact van inflatie, maar blijft tegelijkertijd zelfverzekerd dat de huidige merkstrategie succes in de toekomst verzekerd.