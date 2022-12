Omzet Superdry Plc stijgt met 3,6 procent

De omzet van kledingmerk Superdry Plc is met 3,6 procent gestegen in de eerste helft van boekjaar 2023, zo blijkt uit een persbericht. Voor Superdry besloeg die periode grofweg de maanden mei tot en met oktober. Superdry noemt in het persbericht geen concrete omzetcijfers, enkel percentages.

De omzetstijging werd behaald ondanks relatief warm weer in het vroege najaar. Dat bood een uitdaging voor Superdry, dat onder meer bekend is van zijn skikleding en warme jassen.

De omzetstijging werd vooral in eigen winkels behaald. Daar groeiden de verkopen met 14,4 procent, tegenover 1,7 procent online. De groothandelstak van Superdry kromp met 5,2 procent. Dat had volgens het bedrijf vooral te maken met een daling in het aantal leveringen in oktober. Superdry verwacht in de tweede helft van het boekjaar een ommekeer, zo schrijft het.

Daarnaast wist Superdry de schuldenlast in de afgelopen maanden sterk te verlagen. Op 20 december was de omzet van de schuld nog 13 miljoen pond (omgerekend 14,8 miljoen pond), een vermindering van 25 miljoen pond (omgerekend 28,4 miljoen euro) ten opzichte van 1 oktober.