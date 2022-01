Omzet Takko Fashion in derde kwartaal weer boven pre-pandemie niveau

Retailer Takko Fashion heeft in het derde kwartaal van het huidige boekjaar een omzet van 322 miljoen euro behaald, zo meldt het bedrijf in een financiële update. Het betekent dat de omzet 3,5 procent hoger ligt dan in het derde kwartaal van 2019, toen er nog geen sprake was van een pandemie.

Takko Fashion heeft dus de positieve resultaten van de zomer door kunnen trekken naar het derde kwartaal, zo blijkt uit het bericht. “Het derde kwartaal van het financiële jaar 2021/2022 werd beïnvloed door verstoringen in de wereldwijde productieketen. Dankzij onze lange termijn en vertrouwde samenwerkingen met onze leveranciers, was het mogelijk om goed met deze verstoringen om te gaan. De omzet van het derde kwartaal zet ons boven het niveau van voor de pandemie in 2019, wat de kracht van ons businessmodel benadrukt, zelfs in een uitdagende markt,” aldus Karl-Heinz Holland, de uitvoerend voorzitter van Takko Fashion in het bericht.

Takko Fashion is actief in 17 landen in Europa en heeft bijna 2.000 winkels.