Omzet Tapestry, Inc. negen procent boven niveau pre-pandemie

Tapestry, Inc., het bedrijf boven Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman, heeft in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar een omzet behaald van 1,48 miljard dollar (omgerekend 1,29 euro). Dat is 26 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en negen procent hoger dan twee jaar geleden, voor de komst van Covid-19. Dat blijkt uit een persbericht van Tapestry.

Vooral de digitale kanalen van de Tapestry-merken bleven het goed doen. Hier groeiden de verkoopcijfers met vijftig procent ten opzichte van vorig jaar en was de groei zelfs 275 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal twee jaar terug.

Tapestry behaalde een brutowinst van 1,07 miljard dollar (930 miljoen euro) tegenover 830 miljoen dollar (724 miljoen euro) aan het begin van het vorige boekjaar. Het netto-inkomen bleef met 227 miljoen dollar (198 miljoen euro) min of meer gelijk.

Op basis van de resultaten heeft Tapestry de verwachtingen voor de rest van het boekjaar opgehoogd. Tapestry voorspelt het boekjaar nu af te sluiten met een omzet van 6,6 miljard dollar (5,76 miljard euro) in plaats van 6,4 miljard dollar.