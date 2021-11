Omzet Under Armour stijgt met acht procent in derde kwartaal, vooral stenen winkels draaien goed

De omzet van sportkledingmerk Under Armour, Inc. is in het derde kwartaal met acht procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De totale omzet in het kwartaal was 1,5 miljard dollar, omgerekend 1,29 miljard euro. De omzetstijging werd volgens Under Armour ‘gedreven door sterke prestaties in winkels’. Online liepen de verkoopcijfers juist met vier procent terug.

De stijgende cijfers waren voor Under Armour aanleiding om de verwachtingen voor het hele boekjaar op te hogen. Waar het merk eerst een omzetstijging van iets meer dan twintig procent voorspelde, is dat nu vijfentwintig procent.

Ook andere sportswearbedrijven als Nike en Adidas konden na het binnenkomen van hun kwartaalresultaten hun verwachtingen voor het hele boekjaar ophogen. In de nasleep van de coronapandemie blijven sportkleding, -schoenen en -accessoires onverminderd populair, zo lijkt het.

Noord-Amerika is nog steeds de grootste markt van het merk: hier werd tweederde van de omzet binnengehaald. De nettowinst van Under Armour kwam uit op 113 miljoen dollar (omgerekend 97,4 miljoen euro).