Omzet Urban Outfitters, Inc. 14,2 procent hoger dan pre-corona

Urban Outfitters, Inc. heeft het boekjaar afgesloten met een omzetplus van 14,2 procent in vergelijking met een het boekjaar van twee jaar geleden, nog voor corona. Dit blijkt uit de financiële update van het bedrijf.

De omzet kwam in het boekjaar uit op 4,5 miljard dollar (3,9 miljard euro). Voor de coronacrisis lag de omzet op 3,9 miljard dollar (3,4 miljard euro). Tijdens de crisis dipte de omzet naar een niveau van 3,4 miljard dollar (2,9 miljard euro), zo is te zien in het verslag.

De groep is niet alleen het moederbedrijf van retailer Urban Outfitters, in het portfolio zitten ook de Anthropologie Group en de Free People Group. De Anthropologie Group was voor Urban Outfitters, Inc. het afgelopen boekjaar de grootste verdiener. De groep haalde een omzet van 1,7 miljard dollar, omgerekend 1,49 miljard euro, binnen. Retailer Urban Outfitters volgt met een omzet van 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro). De Free People Group was goed voor 1 miljard dollar in het boekjaar, in euro’s 877 miljoen.

Naast de resultaten voor het boekjaar, onthult Urban Outfitters, Inc. ook de resultaten van het vierde kwartaal van het boekjaar. In dit kwartaal werd een omzetplus van 13,9 procent in vergelijking met twee jaar eerder behaald. In de gehele financiële update geeft de groep geen groeicijfers in vergelijking met een jaar eerder. Het vergelijkt alleen met de cijfers van voor de coronapandemie. De omzet van het vierde kwartaal kwam door de stijging neer op 1,3 miljard dollar, 1,14 miljard euro.

Urban Outfitters, Inc. doet nog geen voorspellingen voor de resultaten van het huidige boekjaar.