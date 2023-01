Omzet Urban Outfitters, Inc. stijgt door sterke verkoop Free People en Anthropologie

Urban Outfitters, Inc. ziet de verkopen van Free People en Anthropologie Group stijgen in de aanloop naar de feestdagen, dat blijkt uit een financieel persbericht van Urban Outfitters. De totale netto-omzet steeg in twee maanden, tot en met 31 december 2022, met 2,3 procent, vergeleken met een jaar eerder.

De totale omzet van het retail-segment steeg in de laatste twee maanden van 2022 met één procent, blijkt uit het persbericht. Deze stijging heeft het bedrijf te danken aan de groeiende verkoop van 15 procent bij damesmodemerk Free People Group en 7 procent bij de damesmoderetailer Anthropologie Group. De verkopen bij Urban Outfitters daalden daarentegen met 10 procent.

De omzet van de wholesale daalde met 22 procent. De verkopen van Free People liepen terug in de warenhuizen, zo staat in het persbericht. Kledingverhuurdienst Nuuly zag de omzet met 150 procent stijgen door een sterk aantal toenemende abonnees. In de twee laatste maanden van 2022 steeg het aantal abonnees met 153 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Urban Outfitters, Inc. ziet netto-omzet stijgen met 5,1 procent in 2022

In de afgelopen elf maanden, waarvan de periode eindigde op 31 december 2022, steeg de totale omzet voor Urban Outfitters met 5,1 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De omzet voor het retail-segment steeg met 4 procent door een toenemend winkelverkeer. In het wholesale-segment daalde de omzet met 3 procent. Dat heeft opnieuw te maken door teruglopende verkopen van Free People in warenhuizen. Het verlies werd deels gecompenseerd door verkoop aan gespecialiseerde klanten, zo staat in het persbericht. Nuuly deed het daarentegen veel beter. De kledingverhuurservice zag de omzet met 176 procent stijgen, ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Het aantal abonnees nam toe met 187 procent.

Hoe het met de nettowinst zit, wordt niet in het persbericht gemeld. In november 2022 bleek de nettowinst in het derde kwartaal 51,6 miljoen dollar (50,2 miljoen euro) minder te zijn vergeleken met dezelfde periode in 2021. Toen behaalde het bedrijf een nettowinst van 88,9 miljoen dollar (86,6 miljoen euro). Ook de negen-maanden-resultaten voor het jaar 2022 waren flink lager dan in 2021. De lagere winst was toen deels te verklaren door de kosten die in het derde kwartaal en in de negen maanden hoger lagen.