Urban Outfitters, Inc. behaalt recordomzet maar nettowinst daalt fors

Urban Outfitters, Inc. behaalt een nettowinst van 37,2 miljoen dollar (36,2 miljoen euro) in het derde kwartaal van boekjaar 2022, dat maakt het bedrijf bekend in een kwartaalverslag. In de afgelopen negen maanden boekte Urban Outfitters een nettowinst van 128,2 miljoen dollar (124,8 miljoen euro). Urban Outfitters, Inc. is het moederbedrijf van merken als Urban Outfitters, Anthropology, BHLDN, Free People, FP Movement, Terrain, Nuuly en Menus & Venues.

Het bedrijf behaalt een netto-omzet van 1,18 miljard dollar (1,15 miljard euro) in het derde kwartaal. Dat komt neer op een stijging van 3,9 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Er is volgens het bedrijf sprake van een recordomzet. De lichte omzetgroei komt voornamelijk voort uit het digitale segment. De fysieke retail groeide met één cijfer achter de komma. De netto-omzet voor de merken Anthropology Group, Free People Group en Nuuly zijn gestegen ten opzichte met vorig jaar. Bij Urban Outfitters is een daling van 48,3 miljoen dollar (47 miljoen euro) te zien.

De nettowinst voor het derde kwartaal dit jaar is 51,6 miljoen dollar (50,2 miljoen euro) minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Toen behaalde het bedrijf een nettowinst van 88,9 miljoen dollar (86,6 miljoen euro). Ook de negen-maanden-resultaten van dit jaar zijn flink lager dan een vorig jaar: 128,2 miljoen dollar (124,8 miljoen euro). Dat is 141,4 miljoen dollar (137,7 miljoen euro) minder. De lagere winst is deels te verklaren door de kosten die in het derde kwartaal en in de negen maanden hoger lagen. In het derde kwartaal lagen de kosten 24,9 miljoen dollar (24,3 miljoen euro) hoger en in de eerste negen maanden 94,1 miljoen dollar (91,7 miljoen euro).

Richard A. Hayne, CEO van Urban Outfitters, Inc., over de resultaten: “We zijn blij een recordomzet van het derde kwartaal aan te kondigen. Deze zijn behaald door sterke ‘comps’ bij de merken Anthropology en Free People. Black Friday en Cyber Monday staan voor de deur. Deze dagen zullen de omzet voor het vierde kwartaal een boost geven.”