Omzet van 215,6 miljoen en verlies van 244,5 miljoen euro voor Gerry Weber

Gerry Weber International AG heeft het verkorte fiscale jaar 2018/2019 een omzet van 215,6 miljoen behaald. Gerry Weber International heeft net een herstructurering achter de rug die in april 2019 begon. Het verkorte boekjaar duurt dan ook van 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019, zo is te lezen in het bericht van de Duitse modegroep.

De resultaten van het boekjaar 2018/2019 was Gerry Weber de buitenwereld nog steeds schuldig. Tijdens de herstructurering werd steeds gemeld dat deze naar buiten zouden komen wanneer de insolventieprocedure erop zat.

Naast een omzet van iets meer dan 215 miljoen euro, stond bij het bedrijf aan het einde van maart 2019 een nettoverlies van 244,5 miljoen euro in het verslag. De resultaten die zijn behaald van 1 april tot en met 31 december 2019 - de periode van de herstructurering, worden in een later stadium bekend gemaakt, zo meldt Gerry Weber International AG.

Voor het huidige boekjaar, 2020, verwacht Gerry Weber International AG een omzet tussen de 370 en 390 miljoen euro.