Omzet van 6,2 miljard dollar voor Levi Strauss & Co. in boekjaar 2022

Levi Strauss & Co heeft in het boekjaar 2022 een omzetplus van 7 procent behaald waardoor de omzet uitkwam op 6,2 miljard dollar. Omgerekend komt dit neer op 5,68 miljard euro. De positieve resultaten van 2022 zorgen ervoor dat het modebedrijf ook een omzetgroei voor 2023 verwacht, zo blijkt uit de financiële update.

Waar het bedrijf een omzetplus behaalde, bleef het netto-inkomen nagenoeg stabiel. Het aangepaste netto-inkomen kwam in het boekjaar neer op 604 miljoen dollar (553,7 miljoen euro), waar een jaar eerder dit nog op 601 miljoen dollar lag (551 miljoen euro). Het aangepaste ebit (inkomsten voor rente en belastingen) bleef helemaal gelijk op 713 miljoen dollar (653 miljoen euro).

Levi Strauss & Co. sloot het boekjaar wel af met een vierde kwartaal waarin de omzet terugliep. Dit schrijft het bedrijf toe aan de wisselkoersen, want bij gelijke wisselkoersen bleef de omzet gelijk in vergelijking met het vierde kwartaal 2021. Bij huidige wisselkoersen nam de omzet echter af met 6 procent en landde het op een bedrag van 1,6 miljard dollar (1,47 miljard euro).

Voor het boekjaar 2023 verwacht het bedrijf een kleine omzetplus, tussen de 1,5 en 3 procent. Wordt dit behaald, dan licht de omzet van Levi Strauss & Co. aan het einde van het boekjaar tussen de 6,3 en 6,4 miljard dollar (5,78 en 5,87 miljard euro).