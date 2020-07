Omzet VF Corp halveert in eerste kwartaal, workwear-merken blijven presteren

De omzet van modegroep VF Corp zakte met 48 procent in het eerste kwartaal, dat voor VF Corp eindigde op 27 juni. Daarmee kwam de omzet uit op 1,1 miljard dollar (omgerekend 928 miljoen euro), zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers van het bedrijf. Onder de streep noteerde het bedrijf een gecorrigeerd operationeel verlies van 230 miljoen dollar (omgerekend 194 miljoen euro).

Vooral in de outdoor- en activewearsegmenten zakten de cijfers de afgelopen maanden in, met respectievelijk 54 en 45 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij Vans dook de omzet 52 procent omlaag, bij The North Face 45 procent. Werkkleding deed het tijdens de coronamaanden iets beter: in dit segment daalden de omzetcijfers met 19 procent. Workwear-merk Dickies - de laatste jaren ook populair voor alledaagse kleding vanwege de trendy functionele esthetiek van het merk - zag de omzet met 16 procent dalen.

Het bedrijf heeft een flinke klap gekregen van de coronacrisis, maar Steve Rendle, voorzitter en CEO van VF Corp, is optimistisch over de toekomst. “VF Corp is gemaakt voor dit moment,” aldus Rendle in een persbericht. “Onze financiële en operationele standvastigheid, de affiniteit die consumenten hebben voor onze iconische merken en de vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben geboekt met onze digitale transformatie, hebben ons in een goede positie geplaatst om niet alleen de complexiteit van de huidige situatie te managen, maar ook om langetermijngroei voort te stuwen.”

Op het gebied van e-commerce deed VF Corp het de afgelopen maanden uitzonderlijk goed. Tegenover een significante omzetdaling in het direct-to-consumer-deel van het bedrijf stond een groei van 78 procent in het online segment.