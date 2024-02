Omzet VF Corporation krimpt in derde kwartaal, Amerikaanse markt grootste uitdaging

VF Corporation, het moederbedrijf van onder andere Vans, The North Face en Dickies, ziet opnieuw zijn omzet dalen. De omzet krimpt in het derde kwartaal met 16 procent, zo blijkt uit de kwartaalupdate van VF Corporation. De grootste omzetdaling wordt in de Amerikaanse regio genoteerd, waar het bedrijf in het tweede kwartaal een transformatieplan voor opzette.

De totale omzet van VF Corporation komt neer op 2,9 miljard dollar (2,7 miljard euro) in het derde kwartaal. The North Face haalt nog altijd de meeste omzet binnen: 1,2 miljard dollar (9 miljard euro). Dit merk ziet zijn omzet dalen met tien procent. Vans schrijft de grootste omzetkrimp in de boeken: 28 procent. De omzet bedraagt 668 miljoen dollar (620 miljoen euro). Daarna volgt Timberland met een daling van 21 procent en 473 miljoen dollar (439 miljoen euro) omzet. Dickies noteert 147 miljoen dollar (137 miljoen euro) en een daling van 16 procent.

De thuismarkt van VF Corporation, Amerika, is de markt waar de grootste uitdagingen liggen. Het bedrijf schreef in het tweede kwartaal al een omzetdaling van 11 procent in deze regio. In het derde kwartaal stijgt de omzetdaling naar 24 procent. Ter vergelijking: de omzet bedraagt 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro), terwijl de omzet een jaar eerder nog ruim 2 miljard dollar (1,9 miljard euro) bedroeg. Ook in de EMEA-regio daalt de omzet met 7 procent. APAC is de enige markt die een groei noteert van 2 procent.

Bracken Darrell, voorzitter en Chief Executive Officer van het bedrijf, is teleurgesteld in de behaalde omzet van het derde kwartaal. Hij deelt echter wel vertrouwen te hebben in de acties die het bedrijf als onderdeel van Reinvent [het transformatieplan, red.] implementeert en “in staat zal stellen de omzet te stabiliseren en vervolgens te laten groeien en de operationele prestaties van alle merken en regio’s te verbeteren”.

“We zien nu al effect van onze inspanningen om de kostenstructuur van het bedrijf aan te passen en de voorraadpositie te verbeteren, wat resulteerde in een sterker dan verwachte kasstroom en een hogere brutomarge in het kwartaal. Dit kwartaal markeerde het begin van de volgende fase van ons tranformatieplan: het opnieuw inrichten van de markt voor Vans, het herzien van ons merkenportfolio en het verder bouwen aan de organisatie van de toekomst. Nu we het einde van dit boekjaar naderen, groeit mijn vertrouwen in de toekomst van VF.”

Met de resultaten van het derde kwartaal komen de eerste negen maanden van het boekjaar ook tot zijn einde. VF Corporation schrijft hier een omzetdaling van 9 procent in de boeken waarbij Vans de grootste krimp noteerde. Ook hier is de thuismarkt van het bedrijf de grootste uitdaging.