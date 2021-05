Omzet Wehkamp met 19 procent omhoog in boekjaar 2020

Beeld: Wehkamp

Wehkamp kan, ondanks de coronacrisis, terugkijken op een sterk jaar. De omzet van de e-tailer kwam in het boekjaar 2020-2021 uit op 766 miljoen euro en de retailomzet was 19 procent hoger dan vorig jaar, zo blijkt uit de voorlopige jaarresultaten die het bedrijf vandaag bekendmaakt.

Wehkamp verkocht naar eigen zeggen meer dames- en kindermode, evenals meer producten in de nieuwe focuscategorieën van het bedrijf, waaronder wonen en beauty. De positieve omzetcijfers zijn volgens Wehkamp te danken aan ‘het bieden van meer inspiratie, een breed, maar optimaal samengesteld assortiment, excellente productpresentatie en snelle bezorging’. Zo investeerde het bedrijf onder meer in productfotografie. Strategische samenwerkingen, zoals de collecties ontwikkeld met de Nederlandse chef Miljuschka Witzenhausen, dreven de omzet verder omhoog.

Wehkamp kon in het coronajaar ‘goed inspelen op de sterke verschuiving naar online winkelen’. Vanwege het bijna helemaal geautomatiseerde distributiecentrum kon het ook de piekdrukte rond de feestdagen goed opvangen, zo schrijft het bedrijf.

“We zijn erg verheugd met de goede resultaten van het afgelopen jaar,” aldus Graham Harris, CEO van Wehkamp. We zien dat onze strategie en investeringen in het creëren van de ultieme ‘Wehkamp-winkelervaring’ leiden tot veel betere resultaten.” De definitieve jaarresultaten van Wehkamp worden in de zomer van 2021 gepubliceerd.