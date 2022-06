Omzet Wolford AG stijgt met veertien procent in boekjaar 2021

In boekjaar 2021, dat eindigde op 31 december 2021, steeg de omzet van beenmodemerk Wolford AG met veertien procent naar 108,9 miljoen euro. Dat blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Wel maakte het bedrijf netto nog een verlies van 12,3 miljoen euro. Die is deels te verklaren door de ‘doorlopende herstructurering’ die Wolford AG blijft bezighouden.

Volgens Wolford AG werd de omzetgroei deels aangedreven door de toevoeging van de merkextensie The W, waaronder met name hippe activewear valt. Daarnaast waren er de samenwerkingen met externe designers, zoals schoenenontwerper Amina Muaddi. Dankzij dat partnerschap bereikt Wolford AG nu een ‘aanvullende, aanzienlijk jongere en modebewuste doelgroep’, zo staat in het persbericht geschreven.

De sterkste groei was te zien in China en de Verenigde Staten, waar de omzet met respectievelijk 79 procent en 38 procent steeg. In de EMEA-regio is Wolford AG al meer gevestigd: daar steeg de omzet met zeven procent. De omzet van Wolfords eigen winkels steeg met 21 procent, de omzet van wholesale met 3 procent en de verkoopcijfers van de online kanalen gingen met 27 procent omhoog.